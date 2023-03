Ein Trecker ist in Syke (Landkreis Diepholz) gegen einen Baum geprallt und komplett ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Das Fahrzeug war samt Anhänger am Mittwochnachmittag im Ortsteil Henstedt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Daraufhin kippte der Trecker um und fing Feuer. Etwa 45 Einsatzkräfte rückten an. Die Löscharbeiten seien nach rund zwei Stunden beendet gewesen.