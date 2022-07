Bei einem Brand in einer Schweinemastanlage im Landkreis Diepholz sind die meisten der 260 Schweine gestorben. Die Anlage sei in der Nacht zu Freitag offenbar von einem Blitz getroffen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Ställe hätten daraufhin gebrannt, hieß es. In dem einen seien Geräte, in dem anderen die Schweine und Futtermittel untergebracht gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass auch die wenigen überlebenden Schweine aufgrund der Verletzungen noch sterben würden. Rund 200 Feuerwehrleute waren zum Löschen der Flammen im Einsatz. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei ungefähr 600 000 Euro.