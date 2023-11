Von der Razzia gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IZH) sind auch Einrichtungen in Niedersachsen betroffen. Es gebe Durchsuchungen und Beschlagnahmungen bei sechs Objekten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagmorgen. Zuvor hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden seien.