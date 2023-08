Ein Hochdruckgebiet sorgt in den kommenden Tagen für warmes Wetter in Niedersachsen und Bremen. Am Sonntag ziehen nur sehr vereinzelt Wolken auf, meist bleibt es sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im südlichen Niedersachsen werden Höchstwerte um die 30 Grad erwartet, in Ostfriesland um die 25 Grad. Nachts kühlt es auf bis zu 11 Grad ab.