Der Vorverkauf zu den Kulturkrafttagen in Einbeck ist angelaufen. Für den Auftritt der Band Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys sei bereits ein Drittel der Karten verkauft, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Die kulturelle Veranstaltungsreihe findet vom 15. bis 17. März im Automuseum PS-Speicher in Einbeck statt.