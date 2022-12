Bei Dauerregen haben die Kölner Haie ihr zweites Freiluftspiel in dieser Saison verloren und einen Rückschlag im Kampf um ein direktes Playoff-Ticket in der Deutschen Eishockey Liga eingesteckt. Die Rheinländer verloren am Donnerstag gegen die Pinguins Bremerhaven 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) und belegen derzeit mit 46 Punkten nur den achten Tabellenplatz. Bremerhaven liegt mit 54 Zählern auf Platz fünf.