Die Grizzlys Wolfsburg haben ihren ersten Sieg in der Eishockey-Champions-League geschafft. Zwei Tage nach der Auftaktniederlage gegen den EV Zug (2:5) gewannen die Niedersachsen am Sonntagabend mit 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) gegen Olimpija Ljubljana aus Slowenien. Die Tore für die Grizzlys schossen Darren Archibald (2. Minute), Luis Schinko (8./42.), Spencer Machacek (20.), Dustin Jeffrey (27.), Nolan Zajac (46.) und Dominik Bittner (47.). Rok Kapel (25.) und Gregor Koblar (55.) trafen für die Slowenen.

Nächster Gegner ist am Donnerstag erneut der EV Zug. Diesmal müssen die Wolfsburger aber in der Schweiz antreten. Das vierte Team in dieser Vorrundengruppe B ist TPS Turku aus Finnland. Die beiden besten Teams aus jeder der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Aktuell sind Wolfsburg und Turku punktgleich, da auch die Finnen am Sonntag gegen Zug verloren (0:4).

