Die Grizzlys Wolfsburg sind mit einer Niederlage in die neue Saison der Eishockey-Champions-League gestartet. Die Niedersachsen verloren am Freitagabend ihr erstes Spiel gegen den Schweizer Spitzenclub EV Zug mit 2:5 (0:1, 2:3, 0:1).

Nach der Führung für die Gäste durch Lino Martschini (16.) fielen im zweiten Drittel fünf Tore in nur fünf Minuten. Livio Stadler (34.), Yannick Zehnder (35.) und Sven Leuenberger (39.) trafen für die Schweizer. Laurin Braun (35.) und Luis Schinko (38.) brachten die Wolfsburger aber nur zwei Mal ganz schnell wieder heran. Im Schlussabschnitt erhöhte Brian O'Neill auf 5:2 (45.).

Bereits am Sonntag um 19.00 Uhr geht es für die Grizzlys mit dem nächsten Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana weiter. Das vierte Team in dieser Vorrundengruppe B ist TPS Turku. Die Finnen gewannen am Freitag gegen Ljubljana mit 3:2. Die besten Teams aus jeder der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale.

