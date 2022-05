Die Grizzlys Wolfsburg haben den Verteidiger Nolan Zajac verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier wechselt zur kommenden Saison vom schwedischen Club Timra IK nach Niedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Freitag bekanntgab. Drei Spielzeiten verbrachte er in Schweden, eine bei den Stavanger Oilers in Norwegen. Zajac gilt als agiler Verteidiger, der auch im Powerplay seine Stärken besitzt.

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Verteidiger Nolan Zajac verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier wechselt zur kommenden Saison vom schwedischen Club Timra IK nach Niedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Freitag bekanntgab. Drei Spielzeiten verbrachte er in Schweden, eine bei den Stavanger Oilers in Norwegen. Zajac gilt als agiler Verteidiger, der auch im Powerplay seine Stärken besitzt.

Eishockey-Vizemeister EHC Red Bull München hat derweil Wolfsburgs Stürmer Chris DeSousa verpflichtet. Dies teilte der dreimalige deutsche Meister am Freitag mit. Der gebürtige Kanadier spielt seit 2017 in Europa. In der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey Liga erzielte der 31-Jährige 28 Tore und gab 34 Vorlagen für die Wolfsburger.