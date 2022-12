Das Elektroindustrieunternehmen Stiebel Eltron hat in diesem Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Dieser sei auch auf eine gestiegene Nachfrage nach Wärmepumpen zurückzuführen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte. Die Zahl der verkauften Wärmepumpen sei von rund 50.000 im vergangenen Jahr auf etwa 80.000 in diesem Jahr gestiegen. Der Umsatz des Unternehmens habe 2022 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten und werde zum Jahresende bei rund 1,1 Milliarden Euro liegen, hieß es. 2021 lag der Umsatz bei 837 Millionen Euro. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre habe sich der Umsatz damit mehr als verdoppelt.