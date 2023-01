Bei einem Teilbrand eines Mehrfamilienhauses sind drei Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen ein Fahrradunterstand eines Mehrfamilienhauses in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Brand griff dann auf die Balkone des Hauses über. Eine 47 und eine 70 Jahre alte Jahre Frau wurden mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt, eine 50 Jahre alte Frau erlitt einen Schock. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt, die Wohnungen sind weiter bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.