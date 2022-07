Ein Mehrfamilienhaus im ostfriesischen Emden ist bei einem Brand komplett zerstört worden. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 1,5 Millionen Euro beziffert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 90 Jahre alter Hausbewohner habe eine Rauchvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Freitagabend stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Einige Bewohnern konnten sich selbst in Sicherheit bringen, die anderen wurden von der Feuerwehr unterstützt.