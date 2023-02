Bei einem Autounfall ist in Meppen eine 20-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie war am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Donnerstagmorgen sagte. Die Frau wurde reanimiert, hieß es weiter. Die Straße im Stadtteil Klein Fullen wurde zunächst gesperrt.