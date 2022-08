Bei einem Brand auf einem Ferienhof in Twist im Landkreis Emsland ist ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben nach entstand der Brand in einem Lagerraum einer 2000 Quadratmeter großen Halle. Das Gebäude und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.