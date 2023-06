Bei einem schweren Verkehrsunfall in Papenburg (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Polizeiinformationen von Sonntag zufolge wurden zwei weitere Männer im Alter von 33 und 47 Jahren lebensgefährlich verletzt.

Der 33-jährige Fahrer des Unfallwagens hatte aus zunächst unbekannten Gründen beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin kam das Auto mit den drei Insassen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ein Hubschrauber brachte den 47-jährigen Verletzten in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

