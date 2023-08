Bei einem Unfall in Haselünne im Emsland ist ein 39 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann geriet mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, dort stieß er frontal mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 39-Jährige starb noch am Unfallort, der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Neben Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren der Rettungsdienst und Notfallseelsorger im Einsatz.