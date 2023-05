Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Lingen ist am Mittwochmorgen eine 41 Jahre alte Autofahrerin tödlich verletzt worden. Ihre beiden im Auto mitfahrenden Kinder, ein 12 Jahre altes Mädchen und ein 9 Jahre alter Junge, wurden lebensgefährlich verletzt. Sie wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht.