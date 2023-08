Bei einem Autounfall im emsländischen Sögel sind drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Am Donnerstagnachmittag sei die Familie, nämlich der 41 Jahre alte Autofahrer sowie seine 46 und 17 Jahre alten Beifahrerinnen mit dem Wagen in Richtung Sögel unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Straße ab und rammte einen Baum. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die 46-Jährige wurde schwer, die 17-Jährige leicht verletzt. Auch die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus.