Ein Feuer auf einem Betriebsgelände in Meppen (Landkreis Emsland) hat einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag stand ein Holzstapel vor einer Lagerhalle in Flammen. Das angrenzende Gebäude brannte zwar nicht selbst, wurde durch das Feuer aber dennoch beschädigt. Wie es am Mittwochabend zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.