Bei einem Verkehrsunfall in Herzlake (Landkreis Emsland) sind zwei E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren mit ihren Rädern nebeneinander und kollidierten aus unbekannten Gründen. Beide stürzten und kamen nach dem Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge standen sie unter Alkoholeinfluss.