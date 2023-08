Innerhalb kurzer Zeit hat die Feuerwehr in Dersum (Landkreis Emsland) zum dritten Mal Schlangen eingefangen. Vor knapp zehn Tagen hatten Passanten die erste Schlange auf einer Straße in Hasselbrock entdeckt und die Einsatzkräfte benachrichtigt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr hat die Schlange dem Zoo in Nordhorn zugeführt. Am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr erneut wegen einer Würgeschlange gerufen. Am Sonntag fanden die Einsatzkräfte dann vier Schlangen. Auch sie kamen in den Zoo nach Nordhorn.