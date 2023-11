Beim Zusammenstoß von zwei Autos ist am Freitag im emsländischen Neubörger eine Frau tödlich verletzt worden. Die 52 Jahre alte Autofahrerin wurde bei der Kollision mit einem abbiegenden Wagen aus ihrem Auto geschleudert, teilte die Polizei mit. Sie war den Angaben zufolge aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie noch am Unfallort. In dem Auto, mit dem die 52-Jährige zusammenstieß, wurde eine 21 Jahre alte Frau leicht verletzt. Leichte Verletzungen erlitt auch eine 33 Jahre alte Frau, die auf den Wagen der tödlich verletzten Autofahrerin auffuhr.