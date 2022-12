Ein Feuer hat in Lingen (Landkreis Emsland) die Garage eines Einfamilienhauses zerstört und einen Schaden von etwa 15.000 Euro hinterlassen. In der Garage, die noch im Rohbau war, hatte in der Nacht zum Dienstag ein Generator Feuer gefangen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Garage stand vollends in Flammen und brannte komplett nieder. Am angrenzenden Haus entstanden Schäden an der Fassade, das Feuer griff allerdings nicht über. Die Bewohner blieben unverletzt.