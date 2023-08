Eine Gewerbehalle in Papenburg hat in Flammen gestanden. Über 100 Einsatzkräfte löschten Mittwochmorgen den Brand an der Gewerbehalle im Stadtteil Aschendorf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Räume werden von einem Landmaschinenhändler, einem Reiseunternehmen sowie einem Fahrzeuglackierer genutzt. Nach ersten Löschversuchen breitete sich das Feuer zunächst weiter aus, hieß es. Das Übergreifen auf umliegende Häuser konnte jedoch verhindert werden. In der Halle lagerten unter anderem Glasflaschen, die explodierten. Auch drei Reisebusse und ein Boot standen dort.