Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im emsländischen Sögel ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Junge aus der Nachbarschaft hatte am Donnerstagnachmittag den aufsteigenden Rauch entdeckt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Haus. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer in dem U-förmigen Gebäude im Mittelbereich. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.