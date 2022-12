Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann geschnappt, der im Landkreis Emsland betrunken auf den Gleisen gestanden hat. Der 37-Jährige muss nun für rund viereinhalb Monate ins Gefängnis. Der Mann war am späten Mittwochabend im Bahnhof Lathen zeitweilig auf die Gleise gelaufen und hatte sich aggressiv verhalten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.