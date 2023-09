In einem Indoor-Spielplatz in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Spielzeugauto in Brand geraten. Obwohl ein Gast das Feuer am Samstagnachmittag schnell löschen konnte, kamen sechs Menschen mit einer leichten Reizung der Atemwege zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Sachschaden wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt.