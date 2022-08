Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Emsland ist ein Mann tödlich verletzt worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 58-Jährige noch am Unfallort in Lähden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Der Fahrer soll am Freitagmorgen an einer Kreuzung den Sprinter eines 25-Jährigen übersehen haben, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der 25-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.