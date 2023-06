Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Emsland ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Autofahrerin und ein einjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Eine 37-jährige Autofahrerin sei am Sonntagnachmittag aus Haselünne in Richtung Herzlake unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Sie habe an einer Kreuzung über die Linksabbiegerspur nach links abbiegen wollen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Emsland ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Autofahrerin und ein einjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Eine 37-jährige Autofahrerin sei am Sonntagnachmittag aus Haselünne in Richtung Herzlake unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Sie habe an einer Kreuzung über die Linksabbiegerspur nach links abbiegen wollen.

Als die Ampel Grün zeigte, habe sie sich umentschieden - und bog nach rechts. Dabei übersah sie den von hinten kommenden 50-jährigen Motorradfahrer, der geradeaus fahren wollte. Der Biker stieß gegen den Wagen und wurde über die Kreuzung geschleudert. Seine Maschine prallte in das Mauerwerk einer Garage und durchschlug diese. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin und das einjährige Kind, das mit ihr im Wagen saß, kamen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus.

PM