Weil eine 18-jährige Fahrerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben soll, kam es in Haren (Ems) zu einem schweren Zusammenstoß. Die 52-jährige Fahrerin des Autos im Gegenverkehr kam am Freitagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Leicht verletzt wurde zudem eine 17 Jahre alte Beifahrerin im Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.