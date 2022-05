Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Lathen im Kreis Emsland am Samstag ums Leben gekommen. Ein weiterer Radfahrer wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war ein Auto in eine Gruppe von insgesamt drei Radfahrern gefahren. Einer der drei blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei ging von einem Unfall aus. Demnach kam das Auto aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße ab. Ob der Wagen von einer Frau oder einem Mann gefahren wurde, war zunächst unklar. Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz.