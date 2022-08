In Anwesenheit des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff ist am heutigen Dienstag eine kompakte Bio-Flüssiggas-Anlage in Darchau in der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) an der Elbe gestartet worden. Die Anlage sei eine Blaupause dafür, wie Biogasanlagen-Betreiber autark klimafreundlichen Kraftstoff für die Verkehrswende produzieren könnten, sagten die Betreiber der Ruhe Biogas. "Das ist eine hoffnungsgebende Technologie, eine faszinierende Sache", sagte Wulf. "Niedersachsen ist tatsächlich besonders führend bei Erneuerbaren Energien, wir können stolz sein, Promoter zu sein." Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte kurzfristig abgesagt.