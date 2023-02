Ein kleines Dorf in Niedersachsen ist unabhängig von Energielieferungen von weit her. Eine Biogasanlage versorgt fast alle der 250 Einwohner von Ellringen südlich von Lüneburg in der Samtgemeinde Dahlenburg mit Wärme. Das ist für das selbsternannte Bioenergiedorf in diesen in diesem Winter besonders wichtig. "Wir sind von Wind und Sonne unabhängig, wir können immer liefern", sagt Geschäftsführer Thomas Koch, der zusammen mit Partner Axel Wilmsen 2011 die Anlage aufzog. Koch selbst lebt in Schleswig-Holstein, fährt mehrmals die Woche in den kleinen Ort. In fast jedem der mehr als 60 Haushalte hat Koch den Vertrag über Fernwärme aus der Nähe ausgehandelt.

Ein kleines Dorf in Niedersachsen ist unabhängig von Energielieferungen von weit her. Eine Biogasanlage versorgt fast alle der 250 Einwohner von Ellringen südlich von Lüneburg in der Samtgemeinde Dahlenburg mit Wärme. Das ist für das selbsternannte Bioenergiedorf in diesen in diesem Winter besonders wichtig. "Wir sind von Wind und Sonne unabhängig, wir können immer liefern", sagt Geschäftsführer Thomas Koch, der zusammen mit Partner Axel Wilmsen 2011 die Anlage aufzog. Koch selbst lebt in Schleswig-Holstein, fährt mehrmals die Woche in den kleinen Ort. In fast jedem der mehr als 60 Haushalte hat Koch den Vertrag über Fernwärme aus der Nähe ausgehandelt.

Die Landwirte der Umgebung liefern Maissilage, Zuckerrüben, Gülle und Mist. Zwei Mitarbeiter sorgen an sieben Tagen die Woche dafür, dass das Blockheizkraftwerk ohne Schwankungen funktioniert. Der Strom wird beim kleinen lokalen Netzbetreiber eingespeist, die Wärme als Nebenprodukt in Leitungen in den Ort geschickt. 98 Prozent der Bewohner sind so versorgt.

Bioenergie-Dorf Ellringen