Das frühere Kalisalz-Bergwerk Steinförde bei Celle könnte möglicherweise in eine große Anlage zur Nutzung von Erdwärme umgewandelt werden. Experten des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wollen untersuchen, ob der mehr als 700 Meter tiefe, bisher nicht aufgefüllte Schacht saniert werden und bestehen bleiben kann. Dann ließe er sich eventuell für die Geothermie verwenden, hieß es am Freitag aus der Behörde in Hannover. Es soll auch schon einen Investor und Interessenten für den Betrieb geben.