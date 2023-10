Der Griff zur Winterjacke könnte sich für Kirchenbesucher lohnen. Viele Gemeinden sollen wie im vergangenen Jahr Energie sparen - und abermals Kirchen eher weniger beheizen. Das hat eine Abfrage ergeben.

Bistümer und Landeskirchen in Niedersachsen empfehlen den Gemeinden abermals, im Winter Energie zu sparen. Auch in Gotteshäusern soll weniger als in früheren Jahren geheizt werden, wie eine aktuelle Abfrage ergeben hat. Für Besucherinnen und Besucher werden demnach sogenannte Winterkirchen veranstaltet, Decken liegen aus - und in Salzgitter sogar beheizbare Sitzkissen. Eine Übersicht:

Bistum Osnabrück

Ein Sprecher des Bistums hat angekündigt, dass demnächst Empfehlungen zum Energiesparen an die Gemeinden verschickt würden. Diese habe es bereits im vergangenen Jahr gegeben. Sie seien abermals angepasst worden. Details waren zunächst nicht bekannt.

Bistum Hildesheim

Das Bistum empfiehlt den Gemeinden, die Temperaturen in den Kirchen so weit wie möglich abzusenken, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Falls die Heizung gedrosselt oder abgeschaltet wird, rät das Bistum den Gemeinden, die Luftfeuchtigkeit zu beachten. Das sei unter anderem für den Schutz der Orgeln wichtig. Falls Menschen frieren, sollen Wolldecken und Sitzkissen angeboten werden. Unter anderem in Salzgitter sollen sogar beheizbare Sitzkissen genutzt werden.

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Die Landeskirche hat keine besonderen Handlungsempfehlungen zum Heizen der Kirchen herausgegeben. Das teilte ein Sprecher der Landeskirche mit.

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Ratschläge zum Energiesparen an die Gemeinden befänden sich in Abstimmung, sagte eine Sprecherin der Landeskirche. Zu den Empfehlungen, die es auch im Vorjahr gab, wurden keine Angaben gemacht. Eine bestehende Handreichung zu technischen Fragen gelte weiter, sagte die Sprecherin.

Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg

In Gemeinden seien sogenannte Winterkirchen geplant, sagte ein Sprecher der Kirche. Das heißt, dass eher kleinere Gottesdienste in Gemeindehäusern gefeiert werden. Die Empfehlungen aus dem vergangenen Jahr seien noch nicht überarbeitet worden. Auf der Website rät die Kirche den Gemeinden, in Kirchen das Heizen zu reduzieren und wenn möglich, darauf zu verzichten. Allerdings gelten Einschränkungen.

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe

Für die Gemeinden der Landeskirche gelten unverändert Empfehlungen aus dem vergangenen Jahr, wie eine Sprecherin sagte. In dem Schreiben rät die Landeskirche den Gemeinden, die Temperaturen in den Kirchen abzusenken. Besucher sollen demnach informiert und warme Decken für sie bereitgehalten werden.

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg