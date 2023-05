Ohne schnellere Genehmigungen für Schwerlasttransporte droht nach Expertenmeinung der Ausbau der Windkraft in Nordwestdeutschland zu stocken. Das Ausbauziel der niedersächsischen Landesregierung von 30.000 Megawatt an Windenergie bis 2035 sei zu erreichen, aber nicht ohne Änderungen bei den Genehmigungsverfahren, warnte die Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen, Bärbel Heidebroek, am Montag. "Wenn wir in dem Tempo weitermachen, schaffen wir nur die Hälfte." Derzeit seien in Niedersachsen rund 6200 Anlagen mit 12.000 Megawatt Leistung installiert, es fehlten noch etwa 18.000 Megawatt.