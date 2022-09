Die für viele Verbraucher und Unternehmen ausufernden Energiekosten bringen Stadtwerke in Bedrängnis - auch in Niedersachsen wird nun über einen Schutzschirm für kommunale Versorger diskutiert. "Es müssen Schutzmechanismen und Gesetzesänderungen geprüft werden, um die Stadtwerke zu stabilisieren", sagte Energieminister Olaf Lies nach der Konferenz mit seinen Ressortkollegen am Mittwoch in Hannover. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Donnerstag) berichtete, der Verband kommunaler Unternehmen warne von Insolvenzen, sollten viele Kunden der Stadtwerke ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.