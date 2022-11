Städtische Saunabetreiber in Niedersachsen und Bremen kürzen in der Energiekrise die Öffnungszeiten und schließen Kabinen ganz. Das geht aus mehreren Antworten auf entsprechende Anfragen hervor. Allein in Hannover sind gegenwärtig alle vier von der Stadt betriebenen Saunen auf unbestimmte Zeit geschlossen, um Energiekosten zu sparen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Auch in der Stadt Bremen sind die Saunen der Bremer Bäder bis auf Weiteres nicht geöffnet, teilte die Sprecherin der Bremer Bäder mit. In Braunschweig hat Stadtbad Braunschweig eine gasbetriebene Sauna im Freizeitbad Wasserwelt bereits im Sommer außer Betrieb genommen, wie ein Sprecher mitteilte. In Osnabrück sind zwei Kabinen in der Loma-Sauna am Nettebad unter der Woche nicht geöffnet, heißt es in einer Antwort der Stadtwerke Osnabrück. In Wolfsburg wurden die Öffnungstage in der Saunalandschaft im Schwefelbad Fallersleben auf zwei gekürzt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zum 15. November solle der Betrieb voraussichtlich ganz ausgesetzt werden.