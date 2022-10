Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen sieht in der Bewältigung der Energiekrise die größte Aufgabe für die neue Landesregierung in Niedersachsen. "Die Energieversorgung muss mit allen verfügbaren Energiequellen sichergestellt werden - einschließlich der Nutzung von Kernkraftwerken und Stein- sowie Braunkohlekraftwerken", sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, Andreas Kirschenmann, am Mittwoch in Lüneburg.