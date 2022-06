Für die geplante Erdgasförderung vor Borkum will die niedersächsische Landesregierung bis Ende Juni eine gemeinsame Erklärung mit dem niederländischen Unternehmen One-Dyas unterzeichnen. Das sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Wie das Blatt am Donnerstag berichtete, soll sich vor der Unterzeichnung noch der Landtag in der Plenumswoche Ende Juni mit dem Vorhaben befassen. One-Dyas hat die Erklärung dem Bericht zufolge bereits unterzeichnet.