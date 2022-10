Die Kommunen in Niedersachsen dringen auf schnelle Unterstützung für Stadtwerke und Krankenhäuser in der Energiekrise. Sollte der Bund in dieser Hinsicht nicht liefern, müsse das Land in die Bresche springen - und zwar noch bevor eine neue Regierung gebildet wird, sagte der Präsident des Niedersächsischen Städtetags (NST), Frank Klingebiel (CDU), am Dienstag in Hannover. Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) und dem Niedersächsischen Landkreistag (NLT) fordert der NST, über den Landeshaushalt oder die Förderbank NBank Liquiditätshilfen sowie Bürgschaften und Garantien für die Stadtwerke bereitzustellen.