Angesichts gestiegener Preise für Strom und Gas drängt auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund auf eine staatliche Energiepreisbremse. Nur so könnten Wirtschaft und Verbraucher, aber auch die Kommunen gut durch den Winter kommen, teilte der kommunale Spitzenverband nach einer Präsidiumssitzung in Hannover am Montag mit. "Die Städte und Gemeinden mit ihren kommunalen Liegenschaften, Wohnungsbauunternehmen und Stadtwerken dürfen in dieser Energiekrise nicht in Vergessenheit geraten", sagte Präsident Marco Trips. "Den kommunalen Haushalten droht hier eine Schieflage, bei der ohne staatliches Handeln ein Desaster droht."

Zuvor hatte sich bereits der Deutsche Städte- und Gemeindebund für eine Gas- und Strompreisbremse ausgesprochen.

Hilfen sind aus Sicht des Spitzenverbandes der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Niedersachsen auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen nötig. Nach einer eigenen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes sei die Lage "überall angespannt". Demnach muss bereits die Hälfte der Kommunen auf Not- und Sammelunterkünfte zurückgreifen. "Das Land Niedersachsen muss seine Kapazitäten in der Landesaufnahmebehörde deutlich ausbauen und die Flüchtlingsverteilung transparent und geordnet durchführen. Die Kommunen dürfen mit den steigenden Kosten nicht allein gelassen werden", sagte Trips.