Um Energie zu sparen werden in Göttingen die Öffnungszeiten der Zentralmensa der Uni und des Cafés Central verkürzt. Grund ist die Ausrufung der Alarmstufe beim Notfallplan Gas durch die Bundesregierung. «Bislang ist das Studentenwerk Göttingen das einzige in Niedersachsen, das diese Entscheidung getroffen hat» , sagte Sprecherin Anett Reyer-Günther am Freitag. Es müsse Gas gespart werden, um Preiserhöhungen bei den gastronomischen Leistungen zu vermeiden. Geöffnet werden soll vom kommenden Montag an nur noch zu den umsatzstärksten Zeiten.