Die Deutsche Fußball Liga hat sich in den Streit zwischen dem Mutterverein Hannover 96 und dem Profifußball-Geschäftsführer Martin Kind eingeschaltet, der an diesem Dienstag auch vor dem Landgericht Hannover verhandelt wird. Die "Bild"-Zeitung und die "Neue Presse" in Hannover zitieren vor dem Beginn des Verfahrens (11.30 Uhr) aus einem ihnen vorliegenden Schreiben des DFL-Justiziars Jürgen Paepke, das als deutliche Warnung an den 96-Mehrheitsgesellschafter Kind zu verstehen ist.