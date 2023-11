Ein oder mehrere Täter haben in Hannover in der Nacht zum Dienstag zwei Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt. Ein weiterer Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Den Angaben zufolge sind beide Todesopfer 45 Jahre alt. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Zwischen beiden Tatorten liegen nur einige Hundert Meter. Wegen der örtlichen Nähe und der Vorgehensweise könne ein Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Polizei.