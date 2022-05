Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Freitagabend einen Sonderposten-Markt in Alfeld (Landkreis Hildesheim) überfallen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatten sie eine Schusswaffe dabei, einer der Täter soll einem Beschäftigten mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben. Jedoch hätten sie nicht bis in den Kassenraum vordringen können und seien schließlich geflohen. Außer einem Handy sei letztlich nichts geraubt worden, teilten die Beamten mit. Der verletzte Angestellte sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht.