Die Polizei hat in einem Haus in Wennigsen am Deister (Region Hannover) zwei Tote entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide dem Anschein nach in ihren 50er Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um ein Tötungsdelikt, ein erweiterter Suizid sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher.