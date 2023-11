In der Anfangsphase hat der Bundesligist noch Probleme. Eine Leistungssteigerung nach der Pause sorgt aber dafür, dass die Niedersachsen in der European League weiter ungeschlagen sind.

Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf bleiben in der Vorrunde der European League ungeschlagen und führen mit 6:0 Punkten die Gruppe B an. Gegen den griechischen Meister AEK Athen gab es am Dienstag einen 31:25 (12:14)-Heimerfolg, zu dem U21-Weltmeister Justus Fischer als bester Werfer sieben Treffer beisteuerte. Für die Gäste erzielte Stipe Mandalinic sechs Tore.

Die Niedersachsen taten sich zunächst in der Offensive sehr schwer. In den ersten 15 Minuten gelangen der TSV lediglich vier Treffer. Das lag auch an der guten Leistung von Gäste-Torhüter Igor Arsic. Der Serbe hatte zur Hälfte des ersten Abschnitts schon sechs Paraden auf seinem Konto. Im Angriff der Athener überzeugte vor allem Mandalinic, der von 2017 bis 2020 für die Füchse Berlin aktiv war. In der 24. Minute führten die Griechen beim 11:7 erstmals mit vier Treffern.

Mit zunehmender Spieldauer wendete sich das Blatt. Ilija Brozovic glich mit dem 17:17 (38.) die Partie wieder aus, Branko Vujovic brachte die Gastgeber beim 20:19 (41.) erstmals nach dem 1:0 wieder in Führung. Bei Athen ließen nun die Kräfte immer mehr nach, und die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop feierte einen ungefährdeten Sieg.

