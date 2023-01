Auf einem Feld in Hannover sind am Donnerstag zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und wenig später gesprengt worden. Am Abend twitterte die Feuerwehr: "Und das war's auch schon. Die Sprengung ist erfolgt, die Anwohner*innen dürfen in ihre Wohnungen zurückkehren." Etwa 850 Menschen mussten bis 19.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen.