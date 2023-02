Gerhard Glogowski sitzt in einem Cafe in der Braunschweiger Innenstadt. Foto

Zum 80. Geburtstag des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) hat die Stadt Braunschweig einen Festakt für ihren Ehrenbürger ausgerichtet. Zu der Feier in der Dornse des Altstadtrathauses kamen neben Ministerpräsident Stephan Weil auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie Glogowskis Nachfolger als Regierungschef Sigmar Gabriel (alle SPD). Viele der Karrieren dieser SPD-Größen habe Glogowski sehr wesentlich geprägt und gefördert, hieß es in den Geburtstagreden.

Daran, dass Braunschweig wichtiges Industriezentrum sei, habe Glogowski großen Anteil, sagte Arbeitsminister Heil in seiner Rede. Verteidigungsminister Pistorius lobte die "Klarheit, Konsequenz und Menschlichkeit" des Geburtstagskindes. Die Festrede hielt Ministerpräsident Weil. Glogowski sei einer der bedeutendsten Innenminister des Landes gewesen, sagte er. Mit seiner Leistung im Amt habe er wesentlich das Land Niedersachsen nach der Wiedervereinigung geprägt.

Glogowski war von 1998 bis 1999 nur kurz Ministerpräsident in Niedersachsen, zuvor in den Landesregierungen unter Gerhard Schröder (SPD) aber stets Innenminister und Stellvertreter des Regierungschefs. In Braunschweig war der Sozialdemokrat von 1976 bis 1981 und von 1986 bis 1990 zweimal Oberbürgermeister. Seit 2008 ist er Ehrenbürger der Stadt.

Ein besonderer Gast sei für ihn der frühere Magdeburger Oberbürgermeister, Wilhelm Polte (ebenfalls SPD). Zusammen haben beide nach der Wiedervereinigung die 1987 gegründete Städtepartnerschaft der beiden Städte gestaltet und den Aufbau der SPD in Sachsen-Anhalt vorangetrieben. Nach dem Festakt wollte Glogowski seinen Geburtstag noch im engsten Familienkreis weiterfeiern.